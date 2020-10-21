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10/21の強弱材料

2020年10月21日 08:45

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記事提供元：フィスコ


*08:45JST 10/21
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（28308.79、+113.37）
・ナスダック総合指数は上昇（11516.49、+37.61）
・シカゴ日経225先物は上昇（23590、大阪比+60）
・原油先物は上昇（41.70、+0.64）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23567.04、-104.09）
・1ドル105円40-50銭
・SOX指数は下落（2385.83、-0.02）
・VIX指数は上昇（29.35、+0.17）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・主要銀行貸出アンケート調査（10月）
・全国スーパー売上高（9月）
・訪日外国人客数（9月）
・国債買いオペ
・菅首相がインドネシアで記者会見後に帰国
・英消費者物価コア指数（9月）
・カナダ小売売上高（8月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》

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