10/21の強弱材料



*08:45JST 10/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28308.79、+113.37）

・ナスダック総合指数は上昇（11516.49、+37.61）

・シカゴ日経225先物は上昇（23590、大阪比+60）

・原油先物は上昇（41.70、+0.64）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23567.04、-104.09）

・1ドル105円40-50銭

・SOX指数は下落（2385.83、-0.02）

・VIX指数は上昇（29.35、+0.17）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・主要銀行貸出アンケート調査（10月）

・全国スーパー売上高（9月）

・訪日外国人客数（9月）

・国債買いオペ

・菅首相がインドネシアで記者会見後に帰国

・英消費者物価コア指数（9月）

・カナダ小売売上高（8月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》