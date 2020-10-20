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20日の日本国債市場概況：債券先物は152円13銭で終了

2020年10月20日 17:43

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記事提供元：フィスコ


*17:43JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は152円13銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円12銭 高値152円16銭 安値152円10銭 引け152円13銭
売買高総計17262枚

2年 417回 -0.140％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.020％
20年 173回 0.385％

債券先物12月限は、152円12銭で取引を開始。前日の米株大幅安にともなう日本株安や、財務省の20年債入札の結果が順調だったことを受けて買いが優勢になり、152円10銭から152円16銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.77％、30年債は1.56％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.63％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.75％、NZ10年債は0.52％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・9月住宅着工件数（予想：146.5万戸、8月：141.6万戸）
・21:30　米・9月住宅建設許可件数（予想：152.0万戸、8月：147.6万戸）
・23:50　クオールズ米FRB副議長オンライン会合出席（金融安定化関連）
・02:00　エバンス米シカゴ連銀総裁オンライン討論会出席
・04:00　ブレイナード米FRB理事オンライン講演
・06:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会出席《KK》

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