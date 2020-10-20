関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:07JST 【M&A速報：2020/10/20（2）】ピアズ、スペース検索予約サイト運営のエイチと資本業務提携
■ピアズ<7066>、スペース検索予約サイト運営のエイチと資本業務提携
■農業支援・青果卸売業のHappy Quality、Sony Innovation Fundなどから資金調達を実施
■オアシス、東京ドーム<9681>に対し臨時株主総会招集を請求 社長ら取締役3人の解任要求
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 三和ホールディングス 既設軽量シャッター用補強部材「耐風ガードLプラス」を発売 10/20 15:44
- 三和ホールディングス 業績予想の上方修正を公表 10/20 15:43
- 出来高変化率ランキング（14時台）～ショーワ、日鋳造などがランクイン 10/20 14:52
- 東芝 急伸、インテルのメモリー事業売却が手掛かり材料に 10/20 14:35
- 出来高変化率ランキング（13時台）～ケーヒン、ニチイ学館などがランクイン 10/20 14:27
広告
広告
広告