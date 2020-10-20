10/20の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:42JST 10/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23671.13、+260.50）
・1ドル105円40-50銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（28195.42、-410.89）
・ナスダック総合指数は下落（11478.88、-192.67）
・シカゴ日経225先物は下落（23500、大阪比-160）
・SOX指数は下落（2385.85、-13.91）
・VIX指数は上昇（29.18、+1.77）
・原油先物は下落（41.06、-0.06）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・白物家電国内出荷（9月）
・首都圏マンション販売（9月）
・コンビニエンスストア売上高（9月）
・工作機械受注（9月）
・IT展示会「CEATEC2020オンライン」開幕
・中国最優遇貸出金利（10月）
・中国70都市新築住宅価格（9月）
・ユーロ圏経常収支（8月）
・米住宅着工件数（9月）
・米住宅建設許可件数（9月）《ST》
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