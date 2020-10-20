10/20の強弱材料



*08:42JST 10/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23671.13、+260.50）

・1ドル105円40-50銭

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（28195.42、-410.89）

・ナスダック総合指数は下落（11478.88、-192.67）

・シカゴ日経225先物は下落（23500、大阪比-160）

・SOX指数は下落（2385.85、-13.91）

・VIX指数は上昇（29.18、+1.77）

・原油先物は下落（41.06、-0.06）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・白物家電国内出荷（9月）

・首都圏マンション販売（9月）

・コンビニエンスストア売上高（9月）

・工作機械受注（9月）

・IT展示会「CEATEC2020オンライン」開幕

・中国最優遇貸出金利（10月）

・中国70都市新築住宅価格（9月）

・ユーロ圏経常収支（8月）

・米住宅着工件数（9月）

・米住宅建設許可件数（9月）《ST》