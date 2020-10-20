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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30 東京販売用マンション(9月) -8.2
14:00 コンビニエンスストア売上高(9月) -5.5％
15:00 工作機械受注(9月) -15.0％
「CEATEC」開幕
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(9月) 0.50％ 0.56％
10:30 中・1年物貸出金利(10月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(10月) 4.65％ 4.65％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(8月) 166億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(10月) 4.57％
21:30 米・住宅着工件数(9月) 145.0万戸 141.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(9月) 152.5万戸 147.6万戸
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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