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今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数など

2020年10月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30　東京販売用マンション(9月)　-8.2
14:00　コンビニエンスストア売上高(9月)　-5.5％
15:00　工作機械受注(9月)　-15.0％


「CEATEC」開幕


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(9月)　0.50％　0.56％
10:30　中・1年物貸出金利(10月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(10月)　4.65％　4.65％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(8月)　166億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(10月)　4.57％
21:30　米・住宅着工件数(9月)　145.0万戸　141.6万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(9月)　152.5万戸　147.6万戸


米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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