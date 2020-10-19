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今日の注目スケジュール：貿易収支、中GDP、中鉱工業生産指数など

2020年10月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中GDP、中鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(9月)　9807億円　2486億円
08:50　輸出(9月)　-2.0％　-14.8 ％
08:50　輸入(9月)　-21.5％　-20.8％


＜海外＞
11:00　中・GDP(7-9月)　5.5％　3.2％
11:00　中・鉱工業生産指数(9月)　5.8％　5.6％
11:00　中・小売売上高(9月)　1.5％　0.5％
11:00　中・不動産投資(9月)　5.2％　4.6％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(9月)　0.9％　-0.3％
11:00　中・調査失業率(9月)　5.5％　5.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(10月15日まで1カ月間)　1.06％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・NAHB住宅市場指数(10月)　83　83
27:00　ブ・貿易収支(週次)(10月18日まで1カ月間)　17.16億ドル


米・連邦準備制度理事会(FRB)議長が国際通貨基金(IMF)のパネル討論会に出席

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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