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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中GDP、中鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(9月) 9807億円 2486億円
08:50 輸出(9月) -2.0％ -14.8 ％
08:50 輸入(9月) -21.5％ -20.8％
＜海外＞
11:00 中・GDP(7-9月) 5.5％ 3.2％
11:00 中・鉱工業生産指数(9月) 5.8％ 5.6％
11:00 中・小売売上高(9月) 1.5％ 0.5％
11:00 中・不動産投資(9月) 5.2％ 4.6％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(9月) 0.9％ -0.3％
11:00 中・調査失業率(9月) 5.5％ 5.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(10月15日まで1カ月間) 1.06％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・NAHB住宅市場指数(10月) 83 83
27:00 ブ・貿易収支(週次)(10月18日まで1カ月間) 17.16億ドル
米・連邦準備制度理事会(FRB)議長が国際通貨基金(IMF)のパネル討論会に出席
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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