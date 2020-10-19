

*06:30JST 米国株式相場はまちまち、小売売上高や消費者信頼感の改善を好感（16日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

DEC20

Ｏ 23535（ドル建て）

Ｈ 23580

Ｌ 23395

Ｃ 23535 大証比+125（イブニング比-5）

Vol 3359



DEC20

Ｏ 23510（円建て）

Ｈ 23560

Ｌ 23365

Ｃ 23515 大証比+105（イブニング比-20）

Vol 24159

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<

9983>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4

523>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル105.4円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 130.64 -0.53 6885 56

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 33.53 0.18 7068 45

6954 （FANUY） ファナック 19.14 -0.11 20174 94

6758 （SNE） ソニー 72.67 -0.60 7659 56

9432 （NTTYY） NTT 21.30 0.11 2245 1

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 70.22 1.87 74012 582

7974 （NTDOY） 任天堂 68.85 -0.31 58054 134

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.03 0.03 425 5.4

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 117.29 1.07 12362 127

7267 （HMC） ホンダ 24.24 0.18 2555 24

8001 （ITOCY） 伊藤忠 49.83 -0.50 2626 14

8316 （SMFG） 三井住友 5.64 0.02 2972 19.5

6902 （DNZOY） デンソー 23.10 0.37 4869 80

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.14 0.29 4863 43

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.49 0.01 1312 16

8031 （MITSY） 三井物 343.30 -2.02 1809 13.5

6503 （MIELY） 三菱電 26.13 0.02 1377 10.5

6702 （FJTSY） 富士通 26.62 -0.28 14031 86

7733 （OCPNY） オリンパス 20.00 -0.49 2108 23

4901 （FUJIY） 富士フイルム 52.20 1.59 5502 36

4911 （SSDOY） 資生堂 64.41 -0.11 6789 44

4523 （ESALY） エーザイ 81.71 -1.76 8612 60

8267 （AONNY） イオン 27.07 0.04 2853 14.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 15.87 -0.08 3345 20

6301 （KMTUY） コマツ 23.17 -0.02 2442 27

8802 （MITEY） 菱地所 15.27 -0.12 1609 9

7751 （CAJ） キヤノン 15.77 -0.03 1662 16

9735 （SOMLY） セコム 21.51 -0.10 9069 30

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.07 -0.05 2853 17

2503 （KNBWY） キリン 18.43 -0.14 1943 12

8591 （IX） オリックス 64.00 -0.21 1349 15

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.66 0.06 491 3.8

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 116.18 -1.59 12245 115

7201 （NSANY） 日産自 7.08 -0.01 373 1.1

6645 （OMRNY） オムロン 72.72 -0.43 7665 65

7270 （FUJHY） SUBARU 9.63 0.00 2030 9.5

8053 （SSUMY） 住友商 11.75 -0.12 1238 14.5

6723 （RNECY） ルネサス 4.07 0.07 859 -8

6586 （MKTAY） マキタ 46.35 -0.15 4886 26

3938 （LN） LINE 50.95 -0.34 5370 0

3407 （AHKSY） 旭化成 17.41 0.17 918 7.9

1928 （SKHSY） 積水ハウス 17.10 0.11 1802 7

6988 （NDEKY） 日東電 34.16 -0.79 7201 -39

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.76 0.02 2914 64

8002 （MARUY） 丸紅 55.77 0.08 588 3.6

5802 （SMTOY） 住友電 10.93 -0.42 1152 15.5

4704 （TMIC） トレンド 58.24 -1.42 6138 18

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.65 0.00 2451 82.5

1801 （TISCY） 大成建 8.39 0.05 3538 58

7202 （ISUZY） いすゞ 8.67 -0.16 914 -1.5

（時価総額上位50位、1ドル105.4円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.65 2451 82.5 3.48

6471 （NPSKY） 日精工 15.80 833 22 2.71

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.76 2914 64 2.25

7012 （KWHIY） 川重 4.96 1307 26 2.03

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.15 1328 23 1.76

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7205 （HINOY） 日野自 69.01 727 -18 -2.42

6361 （EBCOY） 荏原 13.34 2813 -68 -2.36

6753 （SHCAY） シャープ 2.98 1256 -20 -1.57

6770 （APELY） アルプス 26.78 1411 -21 -1.47

3401 （TINLY） 帝人 15.86 1672 -19 -1.12



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：28606.31 前日比：112.11

始値：28570.72 高値：28842.90 安値：28570.72

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：11671.56 前日比：-42.32

始値：11761.83 高値：11827.42 安値：11648.53

年初来高値：12074.06 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3483.81 前日比：0.47

始値：3493.50 高値：3515.76 安値：3480.45

年初来高値：3588.11 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.529％ 米10年国債 0.746％



米国株式相場はまちまち。ダウ平均は112.11ドル高の28606.31ドル、ナスダックは42.32ポ

イント安の11671.56ポイントで取引を終了した。9月小売売上高や10月ミシガン大消費者信頼

感指数速報値の予想以上の改善に加え、新型ウイルスワクチン開発の一段の前進を好感し上昇

して寄り付いた。しかし、9月鉱工業生産が予想外のマイナスに落ち込んだほか高値からはハ

イテク株中心に利益確定売りも目立ち、引けにかけて上げ幅を縮小。セクター別では自動車・

自動車部品が上昇した一方で、エネルギーが大きく下げた。

製薬会社のファイザー（PFE）は同社開発の新型ワクチンを巡り今月末の治験結果次第で、11

月末の緊急使用許可申請を目指しているとのCEOの発言が好感され上昇。航空機メーカーのボ

ーイング（BA）は欧州の航空当局が同社の737マックス機の安全性を確認したことが好感され

上昇した。会員制小売りのコストコ（COST）、重機メーカーのキャタピラー（CAT）、オンラ

インのペット用品小売りチューイ（CHWY）はそれぞれアナリストの投資判断引き上げが好感

され上昇。一方、カジノを運営するウィン・リゾーツ（WYNN）はアナリストの投資判断引き

下げが嫌気され下落。製薬会社のギリアド（GILD）はWHOが同社のコロナ治療薬レムデシビル

の効果に懐疑的見方を示したことが嫌気され軟調に推移した。

CITグループ（CIT）はファーストシチズンズバンクシェアーズ（FCNCA）との合併を発表し

た。両行の株価は上昇。合併後、資産規模で米国19番目に大きな銀行となる。

Horiko Capital Management LLC《FA》