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【M&A速報：2020/10/16（2）】CAC Holdings、ユアサ商事と資本業務提携

2020年10月16日 16:44

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記事提供元：フィスコ


*16:44JST 【M&A速報：2020/10/16（2）】CAC Holdings、ユアサ商事と資本業務提携
■ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<4725>、ユアサ商事<8074>と資本業務提携

■ネットでサービスを売れるサイトを運営のMOSH、BASE<4477>などから総額3億円の資金調達を実施

■サイバーセキュリティ事業展開のセキュアイノベーション、ベリサーブなどから資金調達を実施

■日本政策投資銀行と大森機械工業が共同設立した大森SD、包装機械販売のヤマノを傘下にもつヤマノエイチディーをグループ化

■ホンダ<7267>、ケーヒン<7251>へのTOBが成立

■ホンダ<7267>、ショーワ<7274>へのTOBが成立

■ホンダ<7267>、日信工業<7230>へのTOBが成立

■ストライダーズ<9816>、シンガポールのeスポーツ企業運営会社Attention Holdingsに出資

■医療機器開発ベンチャーのメルフロンティア、シードでつくば地域活性化2号ファンドなどから資金調達を実施

■ナルミヤ・インターナショナル<9275>、子供向けフォトスタジオ経営のLOVSTを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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