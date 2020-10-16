SERIOHD　ストップ高買い気配、21年5月期業績予想を上方修正／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。21年5月期業績予想の上方修正を発表、営業利益を従来予想の2.04億円から2.80億円（前期実績1.36億円）に引き上げている。就労支援事業で見込んでいた新型コロナウイルスの影響が想定を上回るペースで回復したことに加え、保育事業で園児数が順調に推移した。また、離職者数減による採用費の減少なども利益を押し上げる見込みという。併せて発表した第1四半期決算は営業利益が前年同期比8.6倍の1.39億円で着地。《US》