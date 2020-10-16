グッドパッチ　一時ストップ高、今期営業利益は37％増見込む、前期は2.9倍で着地／新興市場スナップショット



*13:23JST <7351> グッドパッチ 3810 +650

一時ストップ高まで上昇、上場来高値を更新した。21年8月期の営業利益予想を前期比36.7％増の2.96億円と発表している。アフターコロナを見据えてデジタルへのシフトを加速させたい企業のニーズを受け、デザイン支援プロジェクトの拡大などを図る。併せて発表した20年8月期決算は営業利益が同2.9倍の2.16億円で着地した。デザインパートナー事業が伸長したことに加え、デザインプラットフォーム事業が黒字に転換し、大幅増益に寄与した。《US》