10/16の強弱材料



*08:53JST 10/16

[強弱材料]

強気材料

・1ドル105円40-50銭

・シカゴ日経225先物は変わらず（23500、大阪比+0）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23507.23、-119.50）

・NYダウは下落（28494.20、-19.80）

・ナスダック総合指数は下落（11713.87、-54.86）

・SOX指数は下落（2411.13、-6.07）

・VIX指数は上昇（26.97、+0.57）

・原油先物は下落（40.96、-0.08）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・菅首相就任1カ月

・アースインフィニティが新規上場

・欧州新車販売台数（9月）

・ユーロ圏CPI（9月）

・米小売売上高（9月）

・米鉱工業生産指数（9月）

・米設備稼働率（9月）

・米企業在庫（8月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（10月）

・対米証券投資収支（8月）《ST》