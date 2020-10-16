10/16の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:53JST 10/16
[強弱材料]
強気材料
・1ドル105円40-50銭
・シカゴ日経225先物は変わらず（23500、大阪比+0）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23507.23、-119.50）
・NYダウは下落（28494.20、-19.80）
・ナスダック総合指数は下落（11713.87、-54.86）
・SOX指数は下落（2411.13、-6.07）
・VIX指数は上昇（26.97、+0.57）
・原油先物は下落（40.96、-0.08）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・菅首相就任1カ月
・アースインフィニティが新規上場
・欧州新車販売台数（9月）
・ユーロ圏CPI（9月）
・米小売売上高（9月）
・米鉱工業生産指数（9月）
・米設備稼働率（9月）
・米企業在庫（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（10月）
・対米証券投資収支（8月）《ST》
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