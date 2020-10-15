10/15の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:58JST 10/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23626.73、+24.95）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（8月）
・ファーストリテ<9983>など決算発表
・豪失業率（9月）
・中国消費者物価指数（9月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（9月）
・欧州連合（EU）首脳会議（16日まで）《ST》
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