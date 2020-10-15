マーケット RSS

 

10/15の強弱材料

2020年10月15日 08:58

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:58JST 10/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23626.73、+24.95）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（8月）
・ファーストリテ<9983>など決算発表
・豪失業率（9月）
・中国消費者物価指数（9月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（9月）
・欧州連合（EU）首脳会議（16日まで）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ＰＳＳ　大幅に反発、新型コロナ対応の全自動PCR検査装置専用試薬が保険適用対象に／新興市場スナップショット
  2. NY株式：NYダウ157ドル安、経済対策や新型コロナワクチンへの期待後退
  3. NY原油：反発で40.20ドル、需要回復への期待残る
  4. NY原油：続伸で41.04ドル、主要産油国による協調減産継続への期待広がる
  5. 帝国ホテルが出直り強める、「GoToトラベル」効果や財務・不動産事業など見直される
  1. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  2. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？
  3. 大幅上昇だが　オーバーシュートする米株相場にGAFAの暗雲立ち込める
  4. 相場展望10月12日号　バイデン政策: 財政支出1,050兆円と増税450兆円　バイデン・民主党上下院勝利なら..
  5. アンジェスはトルコに「コラテジェン」の独占的販売権許諾が注目され堅調
  1. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？
  4. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  5. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • Photo:トヨタ・日野が共同開発する水素燃料電池駆動の大型トラック　（提供トヨタ自動車）
  • スバル・インプレッサSPORT「Advance」（画像：SUBARU発表資料より）
  • アイディア AAカーゴ α4 「マックデリバリーサービス」仕様：発表資料より
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望10月12日号　バイデン政策: 財政支出1,050兆円と増税450兆円　バイデン・民主党上下院勝利ならGAFA企業分割か

ヒトの皮膚上における残存期間について、京都府立医大の研究。IAVがインフルエンザ、SARS-CoV-2が新型コロナウイルス（京都府立医科大学の発表より）

新型コロナは皮膚上で9時間残存　インフルより5倍長い　京都府立医大の研究

本研究で提唱する新型コロナウイルス感染症重症化の免疫学的機（画像: 熊本大学の発表資料より）

新型コロナの重症患者から「免疫のブレーキ」の異常を発見　熊本大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体