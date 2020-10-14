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*12:44JST 【M&A速報：2020/10/14（1）】宇宙デブリ除去のアストロスケールHD、約55億円の資金調達を実施
■宇宙デブリ除去スタートアップのアストロスケールHD、エースタートなどから約55億円の資金調達を実施 シリーズEで累計約210億円
■電通グループ<4324>、リバレント(Libalent)とデジタルマーケティング戦略で資本業務提携
■紀陽銀行<8370>、「観光遺産産業化ファンド」に出資
■西華産業<8061>、プリント基板製造のタイ子会社Seika YKC Circuit(Thailand)社を譲渡
■東大発スタートアップで細胞ファイバ技術をもつセルファイバ、リアルテックファンドからシードラウンドで1.05億円の資金調達を実施
■独立系ベンチャーキャピタルのエースタート、宇宙ベンチャーに特化した総額38億円の「スペーステック2号ファンド」を設立
■太陽光発電関連事業のネクストエナジー・アンド・リソース、IoTプラットフォーム開発の米Infiswift Technologies社に追加出資
■三菱ケミカル、高分子凝縮剤販売事業をMTアクアポリマーとハイモに譲渡
■双日<2768>、格子状炭素繊維製通信タワー製造の米アイソトラス(IsoTruss)に出資
■ダントーHD<5337>、米Kaloko Residential Parkと資本提携 ハワイ島カロコ地区の地元住人向け大規模住宅開発に参画
■メディアドゥ<3678>、ニッセイ・キャピタル投資先でフリーミアム型マンガアプリ開発などのNagisaを買収
■メディアドゥ<3678>、出版業界のDX支援を展開する米ファイヤーブランド・グループ買収に向け基本合意書を締結
■日本プライベートエクイティ、病院・学校・ビル等の清掃、警備保安、設備管理業務を展開するニックに出資 オーナー一族から株式取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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