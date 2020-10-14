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10/14の強弱材料

2020年10月14日 08:35

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記事提供元：フィスコ


*08:35JST 10/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23601.78、+43.09）
・1ドル105円40-50銭
・原油先物は上昇（40.20、+0.77）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（28679.81、-157.71）
・ナスダック総合指数は下落（11863.90、-12.36）
・シカゴ日経225先物は下落（23515、大阪比-75）
・SOX指数は下落（2430.13、-3.35）
・VIX指数は上昇（26.07、+1.00）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・鉱工業生産確報値（8月）
・国債買いオペ
・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）
・米生産者物価指数（9月）
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議
・香港行政長官が施政方針演説《ST》

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