10/14の強弱材料



*08:35JST 10/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23601.78、+43.09）

・1ドル105円40-50銭

・原油先物は上昇（40.20、+0.77）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（28679.81、-157.71）

・ナスダック総合指数は下落（11863.90、-12.36）

・シカゴ日経225先物は下落（23515、大阪比-75）

・SOX指数は下落（2430.13、-3.35）

・VIX指数は上昇（26.07、+1.00）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・鉱工業生産確報値（8月）

・国債買いオペ

・ユーロ圏鉱工業生産指数（8月）

・米生産者物価指数（9月）

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議

・香港行政長官が施政方針演説《ST》