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東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ

2020年10月9日 16:00

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記事提供元：フィスコ


*16:00JST 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ

不動産業が下落率トップ。そのほか、証券業、陸運業、鉄鋼、鉱業、建設業などが下落した。一方で海運業が上昇率トップ。そのほか、小売業、サービス業、サービス業、金属製品、石油・石炭製品は上昇した。

1. 海運業 ／ 246.07 ／ 1.36
2. 小売業 ／ 1,317.89 ／ 0.75
3. サービス業 ／ 2,474.26 ／ 0.12
4. 金属製品 ／ 1,068.36 ／ 0.04
5. 石油・石炭製品 ／ 845.68 ／ 0.03
6. 化学工業 ／ 2,026.51 ／ -0.13
7. その他金融業 ／ 599.21 ／ -0.13
8. 機械 ／ 1,906.88 ／ -0.15
9. 繊維業 ／ 514.52 ／ -0.26
10. 電気機器 ／ 2,716.74 ／ -0.37
11. 食料品 ／ 1,606.47 ／ -0.37
12. 精密機器 ／ 8,891.25 ／ -0.37
13. 非鉄金属 ／ 773.49 ／ -0.38
14. 情報・通信業 ／ 4,487.75 ／ -0.40
15. その他製品 ／ 3,437.1 ／ -0.42
16. パルプ・紙 ／ 449.04 ／ -0.48
17. ガラス・土石製品 ／ 972.04 ／ -0.48
18. 電力・ガス業 ／ 360.5 ／ -0.55
19. ゴム製品 ／ 2,504.25 ／ -0.58
20. 卸売業 ／ 1,472.15 ／ -0.61
21. 保険業 ／ 856.61 ／ -0.74
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,620.77 ／ -0.83
23. 医薬品 ／ 3,193.9 ／ -0.86
24. 輸送用機器 ／ 2,454.35 ／ -0.93
25. 水産・農林業 ／ 460.67 ／ -0.95
26. 空運業 ／ 180.27 ／ -1.00
27. 銀行業 ／ 117.75 ／ -1.02
28. 建設業 ／ 1,010.27 ／ -1.20
29. 鉱業 ／ 171.85 ／ -1.23
30. 鉄鋼 ／ 283.82 ／ -1.33
31. 陸運業 ／ 1,849.01 ／ -1.38
32. 証券業 ／ 319. ／ -1.80
33. 不動産業 ／ 1,206.48 ／ -2.12《US》

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