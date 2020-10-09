

*10:18JST ファーストリテイリングを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（9日10:00時点のeワラント取引動向）

上昇率上位はファーストリテイリング<9983>コール293回 11月 80,000円（+22.2%）、ダイキン工業<6367>コール118回 11月 22,000円（+22.2%）、ダイキン工業コール120回 11月 23,500円（+21.1%）、ファーストリテイリングコール291回 11月 75,000円（+20.4%）、ダイキン工業コール122回 11月 25,000円（+20.0%）などとなっている。

（eワラント証券）《HH》