関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、英GDP、英鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(8月) -1.2％ -1.5％
08:30 実質賃金総額(8月) -1.4％ -1.8％
08:30 家計支出(8月) -7.0％ -7.6％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・GDP(8月) 6.6％
15:00 英・鉱工業生産指数(8月) 5.2％
15:00 英・商品貿易収支(8月) -86.35億ポンド
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(10月7日まで1カ月間) 1.07％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(10月) 4.41％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月) 0.52％ 0.24％
21:30 加・失業率(9月) 10.2％
23:00 米・卸売在庫(8月) 0.5％
ノーベル平和賞受賞者発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 10/8の強弱材料 10/ 8 08:29
- 10/7の強弱材料 10/ 7 08:44
- 今日の注目スケジュール：景気一致指数、中外貨準備高、独鉱工業生産指数など 10/ 7 06:30
- 10/6の強弱材料 10/ 6 08:45
- 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、米貿易収支、米JOLT求人件数など 10/ 6 06:30
広告
広告
広告