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記事提供元：フィスコ
*16:15JST 【M&A速報：2020/10/08（2）】日本創発グループ<7814>、ポッティング印刷等を手がけるプロモを買収
■日本創発グループ<7814>、ポッティング印刷等を手がけるプロモを買収
■ディップ<2379>、再生可能エネルギー事業を展開するみんな電力に出資
■ポールＨＤ<3657>、子会社のキュービスト、グラフィック制作事業等のカラフルを買収
■JNC、動物用診断薬事業を遺伝子工学研究用試薬等開発のニッポンジーンに譲渡
■クリーク・アンド・リバー社<4763>、新商品・サービスの企画開発等のきづきアーキテクトを買収
■クスリのアオキHD<3549>、京都府で食品スーパー運営のフクヤを買収
■ヴィーガン対応スキンケアブランド展開のPORTFOLIOS、East Venturesなどから総額1億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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