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10/8の強弱材料

2020年10月8日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 10/8
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（28303.46、+530.70）
・ナスダック総合指数は上昇（11364.60、+209.99）
・シカゴ日経225先物は上昇（23495、大阪比+85）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は上昇（2328.84、+47.75）
・VIX指数は低下（28.06、-1.42）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23422.82、-10.91）
・原油先物は下落（39.95、-0.72）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・経常収支（8月）
・日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ
・地域経済報告（さくらリポート）公表（10月）
・オフィス空室率（9月）
・企業倒産（9月）
・景気ウォッチャー調査（9月）
・中国財新総合PMI（9月）
・独経常収支（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・石油輸出国機構（OPEC）が世界石油見通し
・ノーベル文学賞受賞者発表
・上海、深セン株式市場は連休最終日《ST》

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