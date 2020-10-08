

*08:29JST 10/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28303.46、+530.70）

・ナスダック総合指数は上昇（11364.60、+209.99）

・シカゴ日経225先物は上昇（23495、大阪比+85）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は上昇（2328.84、+47.75）

・VIX指数は低下（28.06、-1.42）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23422.82、-10.91）

・原油先物は下落（39.95、-0.72）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・経常収支（8月）

・日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ

・地域経済報告（さくらリポート）公表（10月）

・オフィス空室率（9月）

・企業倒産（9月）

・景気ウォッチャー調査（9月）

・中国財新総合PMI（9月）

・独経常収支（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・石油輸出国機構（OPEC）が世界石油見通し

・ノーベル文学賞受賞者発表

・上海、深セン株式市場は連休最終日《ST》