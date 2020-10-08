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今日のスケジュール：国際収支(経常収支)、中財新サービス業PMI、独貿易収支など

2020年10月8日 08:14

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記事提供元：フィスコ


*08:14JST 今日のスケジュール：国際収支(経常収支)、中財新サービス業PMI、独貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　国際収支(経常収支)(8月)　1兆8232億円　1兆4683億円
08:50　BOP経常収支調整(8月)　1兆5623億円　9642億円
11:00　東京オフィス空室率(9月)　3.07
11:00　マツダ「MX-30」オンライン発表会(丸本社長が出席)
14:00　景気ウォッチャー調査　現状判断(9月)　45.0　43.9
14:00　景気ウォッチャー調査　先行き判断(9月)　43.5　42.4

日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ

地域経済報告(さくらリポート、10月)公表(日本銀行)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(9月)　54.3　54.0
10:45　中・財新総合PMI(9月)　55.1
14:45　スイス・失業率(9月)　3.4％
15:00　独・貿易収支(8月)　192億ユーロ
15:00　独・経常収支(8月)　200億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月7日まで1カ月)　0.82％
21:00　ブ・小売売上高(8月)　1.5％　5.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　83.7万件


英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がパネル討論会に参加

欧・ECB議事要旨

石油輸出国機構(OPEC)が世界石油見通し(WOO)

ノーベル文学賞受賞者発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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