関連記事
*08:14JST 今日のスケジュール：国際収支(経常収支)、中財新サービス業PMI、独貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国際収支(経常収支)(8月) 1兆8232億円 1兆4683億円
08:50 BOP経常収支調整(8月) 1兆5623億円 9642億円
11:00 東京オフィス空室率(9月) 3.07
11:00 マツダ「MX-30」オンライン発表会(丸本社長が出席)
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(9月) 45.0 43.9
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(9月) 43.5 42.4
日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ
地域経済報告(さくらリポート、10月)公表(日本銀行)
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(9月) 54.3 54.0
10:45 中・財新総合PMI(9月) 55.1
14:45 スイス・失業率(9月) 3.4％
15:00 独・貿易収支(8月) 192億ユーロ
15:00 独・経常収支(8月) 200億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月7日まで1カ月) 0.82％
21:00 ブ・小売売上高(8月) 1.5％ 5.2％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 83.7万件
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がパネル討論会に参加
欧・ECB議事要旨
石油輸出国機構(OPEC)が世界石油見通し(WOO)
ノーベル文学賞受賞者発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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