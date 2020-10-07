アルテックは第3四半期2割増益と自社株買いが好感され急伸

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■自社株買いは10月7日から11月30日まで短期間
アルテック<9972>(東1)は10月7日、飛び出すように始まり、取引開始後に17%高の323円(48円高)をつけて今年2月13日以来の300円台に進んだ。
6日の夕方、第3四半期の連結決算と自己株式の取得(自社株買い)を発表。第3四半期累計(2019年12月～20年8月)の連結営業利益が前年同期比20.5%増加するなどで注目集中となった。
自社株買いは、普通株式20万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.29%)または取得総額50,000,000円を上限に、2020年10月7日から同年11月30日まで実施とした。実施期間が短期間のため株価へのインパクトが期待されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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