

*08:44JST 10/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23433.73、+121.59）

・原油先物は上昇（40.67、+1.45）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（27772.76、-375.88）

・ナスダック総合指数は下落（11154.60、-177.88）

・シカゴ日経225先物は下落（23270、大阪比-130）

・1ドル105円60-70銭

・SOX指数は下落（2281.09、-14.47）

・VIX指数は上昇（29.48、+1.52）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・黒田東彦日銀総裁が講演

・貿易統計（9月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）

・国債買いオペ

・景気動向指数（8月）

・独鉱工業生産指数（8月）

・米消費者信用残高（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月15、16日分）

・米副大統領候補討論会

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・国際オリンピック委員会（IOC）理事会

・ノーベル化学賞受賞者発表

・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》