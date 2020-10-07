関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 10/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23433.73、+121.59）
・原油先物は上昇（40.67、+1.45）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（27772.76、-375.88）
・ナスダック総合指数は下落（11154.60、-177.88）
・シカゴ日経225先物は下落（23270、大阪比-130）
・1ドル105円60-70銭
・SOX指数は下落（2281.09、-14.47）
・VIX指数は上昇（29.48、+1.52）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・黒田東彦日銀総裁が講演
・貿易統計（9月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）
・国債買いオペ
・景気動向指数（8月）
・独鉱工業生産指数（8月）
・米消費者信用残高（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月15、16日分）
・米副大統領候補討論会
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・国際オリンピック委員会（IOC）理事会
・ノーベル化学賞受賞者発表
・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：景気一致指数、中外貨準備高、独鉱工業生産指数など 10/ 7 06:30
- 10/6の強弱材料 10/ 6 08:45
- 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、米貿易収支、米JOLT求人件数など 10/ 6 06:30
- 10/5の強弱材料 10/ 5 08:23
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏総合PMI、米ISM非製造業景況指数など 10/ 5 06:30
広告
広告
広告