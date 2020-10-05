アサカ理研　ストップ高、リチウムイオン電池から金属を回収する事業への参入が伝わる／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:16JST <5724> アサカ理研 1649 +300
ストップ高。一部メディアが「電気自動車（EV）などに使われるリチウムイオン電池から、リチウムやニッケルなどの金属を回収する事業に参入する」と報じ、買い材料視されている。報道によると、約10億円を投じて処理設備を建設し、22年稼働を目指すという。《US》
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