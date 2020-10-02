

*12:50JST 【M&A速報：2020/10/02（1）】日本ペイントHD、自動車用塗料事業のグローバル組織再編

■日本ペイントホールディングス／<4612>、自動車用塗料事業のグローバル組織再編

■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を10月15日までに延長

■SBIファイナンシャルサービシーズ、キーストーン・パートナースと資本業務提携

■澁澤倉庫<9304>、ベトナム子会社Shibusawa Logistics Vietnamに追加出資

■阪和興業<8078>、福井県坂井市を拠点とする鉄建工業を買収

■佐々木化学薬品、信号累積型バイオセンサー開発のバイオエックスを買収

■アルピコHD、長野県を拠点とする松本タクシーをグループ化

■NEC<6701>、米国投資ファンドVista社と日本国内向けにSaaS事業展開のSaaSprestoを共同設立

■大阪ガス<9532>、賃貸管理会社向け入居者管理システム提供のパレットクラウドを買収

■kemuri ventures、フードテック特化型ファンド「食の未来１号投資事業有限責任組合」設立

■AI身体採寸テクノロジー提供のBodygram Japan、シリーズBで約18億円の資金調達を実施

■パーソルイノベーション、モバイルPOSサービス提供のポスタスを完全子会社化 パーソルHD<2181>から株式取得

■イード<6038>、Adolescenceから婚活応援メディア「Marriage Consultant」事業を譲り受け

■イノベーション<3970>、M&A事業専門子会社「Innovation M&A Partners」を新設 M&A仲介支援業に参入

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》