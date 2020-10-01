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1日の日本国債市場概況：債券先物は152円05銭で終了

2020年10月1日 17:56

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記事提供元：フィスコ


*17:56JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は152円05銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円08銭 高値152円13銭 安値152円01銭 引け152円05銭
売買高総計27793枚

2年 417回 -0.125％
5年 144回 -0.110％
10年 359回 0.015％
20年 173回 0.395％

債券先物12月限は、152円08銭で取引を開始。財務省の10年債入札の結果が順調だったことで買われ、152円13銭まで上げた後、高値警戒感からといわれる売りが優勢になり152円01銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は0.69％、30年債は1.47％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.52％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.89％、NZ10年債は0.51％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・8月生産者物価指数（前年比予想：-2.7％、7月：-3.3％）
・18:00　ユーロ圏・8月失業率（予想：8.1％、7月：7.9％）
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：85.0万件、前回：87.0万件）
・21:30　米・8月個人所得（前月比予想：-2.5％、7月：+0.4％）
・21:30　米・8月個人消費支出（前月比予想：+0.8％、7月：+1.9％）
・21:30　米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.4％、7月：+1.3％）
・22:45　米・9月製造業PMI改定値（予想：53.5、速報値：53.5）
・23:00　米・9月ISM製造業景況指数（予想：56.4、8月：56.0）
・23:00　米・8月建設支出（前月比予想：+0.7％、7月：+0.1％）
・24:00　ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会出席《KK》

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