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記事提供元：フィスコ
*08:36JST 10/1
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27781.70、+329.04）
・ナスダック総合指数は上昇（11167.51、+82.26）
・シカゴ日経225先物は上昇（23265、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（2244.12、+1.60）
・原油先物は上昇（40.22、+0.93）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23185.12、-353.98）
・1ドル105円40-50銭
・VIX指数は上昇（26.37、+0.10）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・日銀短観（7-9月）
・対外対内証券投資（先週）
・自動車販売台数（9月）
・インド製造業PMI（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・ユーロ圏失業率（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米個人消費支出（8月）
・米個人所得（8月）
・米ISM製造業景況指数（9月）
・米建設支出（8月）
・ブラジル貿易収支（9月）
・中華人民共和国成立71周年（国慶節）
・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）
・香港株式市場は休場（2日まで）
・韓国市場は休場《ST》
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