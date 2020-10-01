

*08:36JST 10/1

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27781.70、+329.04）

・ナスダック総合指数は上昇（11167.51、+82.26）

・シカゴ日経225先物は上昇（23265、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（2244.12、+1.60）

・原油先物は上昇（40.22、+0.93）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23185.12、-353.98）

・1ドル105円40-50銭

・VIX指数は上昇（26.37、+0.10）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・日銀短観（7-9月）

・対外対内証券投資（先週）

・自動車販売台数（9月）

・インド製造業PMI（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・ユーロ圏失業率（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米個人消費支出（8月）

・米個人所得（8月）

・米ISM製造業景況指数（9月）

・米建設支出（8月）

・ブラジル貿易収支（9月）

・中華人民共和国成立71周年（国慶節）

・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）

・香港株式市場は休場（2日まで）

・韓国市場は休場《ST》