

*17:20JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ

33業種中32業種が下落、銀行業が下落率トップ。そのほか、証券業、空運業、ガラス・土石製品、倉庫・運輸関連業、保険業、海運業、その他金融業などが下落率上位につづいた。一方、情報・通信業のみ小幅に上昇した。NTT<9432>によるTOB価格3900円にサヤ寄せする動きが優勢となったNTTドコモ<9437>が20％超上昇し指数を下支えした。

1. 情報・通信業 ／ 4,328.09 ／ 0.72

2. 精密機器 ／ 8,761.29 ／ -0.34

3. 食料品 ／ 1,614.69 ／ -1.65

4. 電力・ガス業 ／ 363.27 ／ -1.78

5. パルプ・紙 ／ 442.35 ／ -1.79

6. 金属製品 ／ 1,039.2 ／ -1.88

7. 医薬品 ／ 3,319.9 ／ -1.92

8. 輸送用機器 ／ 2,397.68 ／ -1.93

9. サービス業 ／ 2,403.61 ／ -1.94

10. 電気機器 ／ 2,681.3 ／ -1.98

11. 小売業 ／ 1,293.09 ／ -2.02

12. その他製品 ／ 3,474.67 ／ -2.03

13. 不動産業 ／ 1,190. ／ -2.22

14. 化学工業 ／ 1,986.29 ／ -2.34

15. 石油・石炭製品 ／ 824. ／ -2.40

16. 水産・農林業 ／ 469.18 ／ -2.44

17. 機械 ／ 1,877.77 ／ -2.49

18. 鉄鋼 ／ 269.45 ／ -2.53

19. 陸運業 ／ 1,859.25 ／ -2.56

20. 建設業 ／ 1,007.28 ／ -2.61

21. ゴム製品 ／ 2,422.44 ／ -2.76

22. 鉱業 ／ 168.88 ／ -2.80

23. 非鉄金属 ／ 758.28 ／ -2.81

24. 卸売業 ／ 1,460.5 ／ -2.85

25. 繊維業 ／ 508.3 ／ -2.87

26. その他金融業 ／ 589.78 ／ -2.90

27. 海運業 ／ 224.79 ／ -3.03

28. 保険業 ／ 821.26 ／ -3.15

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,631.38 ／ -3.21

30. ガラス・土石製品 ／ 953.27 ／ -3.26

31. 空運業 ／ 180.1 ／ -3.32

32. 証券業 ／ 315.66 ／ -3.72

33. 銀行業 ／ 115.69 ／ -3.97《US》