データセク　大幅に反落、新株予約権2万4000個発行で希薄化懸念、調達資金19.4億円はM&Aなどに充当／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:14JST <3905> データセク 572 -67
大幅に反落。第三者割当で新株予約権を計2万4000個（潜在株式数は計240万株）発行すると発表している。割当日は10月15日。調達資金の19.4億円（差引手取概算額）はM&A及び資本業務提携に関する費用（8.4億円）、事業拡大のための設備調達資金等（5.5億円）などに充当する。潜在株式数が発行済株式総数（1360万7791株、3月31日時点）の17.64％に相当することから、株式価値の希薄化懸念で売り優勢となっている。《HH》
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