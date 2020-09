*15:59JST 富士ソフト---「Velocity Partner of the Year」受賞

富士ソフト<9749>は28日、「Velocity Partner of the Year」を受賞したと発表。同賞は「FY20 Surface Partner of the Year Award」において、マイクロソフトコーポレーションからSurface ビジネスの成長性が最も高いとされ、表彰されるもの。

同社は長年にわたり、日本マイクロソフトとのリレーションシップのもと、独立系企業の強みとこれまで培ってきた様々な業種への技術と実績を活かし、マイクロソフト関連サービスを提供してきた。

今回は、ビジネスの成長性としてMicrosoft365をはじめとする同社のマイクロソフト関連ソリューションサービスとSurfaceを組み合わせた、働き方改革促進の取り組みと実績を評価されたとしている。《ST》