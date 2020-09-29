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*15:34JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場TPX、Aimingなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 14:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7067> ブランディング 359500 38140 842.58% 4.19%
<1474> OneETF日経 13639 1516.4 799.43% 4.91%
<1615> 銀行 10753800 1868700 475.47% 2.42%
<2562> 上場ダウH 201300 38320 425.31% 1.4%
<4487> スペースM 685400 133640 412.87% 10.7%
<4736> 日本ラッド 2110400 454380 364.46% -2.91%
<4485> JTOWER 909300 218340 316.46% 14.17%
<3333> あさひ 1430900 369980 286.75% -1.23%
<1475> iSTOPIX 437131 115683.6 277.87% 0.65%
<7251> ケーヒン 919400 259520 254.27% -0.08%
<1308>* 上場TPX 1201200 349920 243.28% 0.59%
<7230> 日信工業 531900 187120 184.26% -0.04%
<3911>* Aiming 10433000 3911160 166.75% 10.21%
<6192>* ハイアス 464000 174120 166.48% 3.82%
<2484> 出前館 1634000 614720 165.81% 9.82%
<9360> 鈴与シンワ 819800 315000 160.25% 12.13%
<3169> ミサワ 212600 82300 158.32% 7.55%
<4801> セントラルSP 115400 44960 156.67% -3.32%
<5704> JMC 188500 73480 156.53% 5.26%
<6777> santec 220900 88440 149.77% 4.85%
<1367>* TPXダブル 25427 10231.2 148.52% 1.5%
<6778> アルチザ 468600 191240 145.03% 3.64%
<3153> 八洲電機 254600 104420 143.82% -3.51%
<2373> ケア21 69500 28660 142.50% 7.49%
<7610> テイツー 6007400 2507900 139.54% 6.19%
<4113> 田岡化 60400 25580 136.12% 10.51%
<3359> cotta 934600 397700 135.00% 11.39%
<7191> イントラスト 258400 110120 134.65% -5.83%
<4845> スカラ 5221600 2264660 130.57% 3.07%
<8160> 木曽路 434500 192400 125.83% -3.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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