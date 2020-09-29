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出来高変化率ランキング（14時台）～上場TPX、Aimingなどがランクイン

2020年9月29日 15:34

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記事提供元：フィスコ


*15:34JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場TPX、Aimingなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月29日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7067> ブランディング　　 　359500 　38140　 842.58% 4.19%
<1474> OneETF日経　 　13639 　1516.4　 799.43% 4.91%
<1615> 銀行　　　　　　　 　10753800 　1868700　 475.47% 2.42%
<2562> 上場ダウH　　　　 　201300 　38320　 425.31% 1.4%
<4487> スペースM　　　　 　685400 　133640　 412.87% 10.7%
<4736> 日本ラッド　　　　 　2110400 　454380　 364.46% -2.91%
<4485> JTOWER　　　 　909300 　218340　 316.46% 14.17%
<3333> あさひ　　　　　　 　1430900 　369980　 286.75% -1.23%
<1475> iSTOPIX　　 　437131 　115683.6　 277.87% 0.65%
<7251> ケーヒン　　　　　 　919400 　259520　 254.27% -0.08%
<1308>* 上場TPX　　　　 　1201200 　349920　 243.28% 0.59%
<7230> 日信工業　　　　　 　531900 　187120　 184.26% -0.04%
<3911>* Aiming　　　 　10433000 　3911160　 166.75% 10.21%
<6192>* ハイアス　　　　　 　464000 　174120　 166.48% 3.82%
<2484> 出前館　　　　　　 　1634000 　614720　 165.81% 9.82%
<9360> 鈴与シンワ　　　　 　819800 　315000　 160.25% 12.13%
<3169> ミサワ　　　　　　 　212600 　82300　 158.32% 7.55%
<4801> セントラルSP　　 　115400 　44960　 156.67% -3.32%
<5704> JMC　　　　　　 　188500 　73480　 156.53% 5.26%
<6777> santec　　　 　220900 　88440　 149.77% 4.85%
<1367>* TPXダブル　　　 　25427 　10231.2　 148.52% 1.5%
<6778> アルチザ　　　　　 　468600 　191240　 145.03% 3.64%
<3153> 八洲電機　　　　　 　254600 　104420　 143.82% -3.51%
<2373> ケア21　　　　　 　69500 　28660　 142.50% 7.49%
<7610> テイツー　　　　　 　6007400 　2507900　 139.54% 6.19%
<4113> 田岡化　　　　　　 　60400 　25580　 136.12% 10.51%
<3359> cotta　　　　 　934600 　397700　 135.00% 11.39%
<7191> イントラスト　　　 　258400 　110120　 134.65% -5.83%
<4845> スカラ　　　　　　 　5221600 　2264660　 130.57% 3.07%
<8160> 木曽路　　　　　　 　434500 　192400　 125.83% -3.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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