

*14:44JST ディア・ライフ---マンション開発用地を代々木上原に取得

ディア・ライフ<3245>は28日、マンション開発用地を取得したと発表。

物件は、東京メトロ・小田急線「代々木上原」駅徒歩圏内に位置している。主要ビジネスエリアの赤坂・霞が関・大手町等へ乗り換え無しでアクセスでき、交通利便性にすぐれている。物件周辺は「代々木公園」をはじめとした公園が多く存在し、緑豊かで閑静な住宅街が広がり住環境は良好。また駅周辺はスーパーマーケットやドラッグストアも点在し生活利便性にも優れ、レストランや雑貨・アパレル等のセレクトショップが立ち並ぶ。

同社は、本物件に交通利便性・生活利便性を志向する単身者・DINKS層向けマンションを開発し、国内外の個人投資家・マンション販売会社・一般事業法人に供給していく。《ST》