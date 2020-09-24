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記事提供元：フィスコ
*12:24JST ＣＡＩＣＡ---ライツ・オファリングにより発行する第1回新株予約権の権利行使結果を発表
ＣＡＩＣＡ<2315>は23日、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により発行する第1回新株予約権の権利行使期間が9月16日で終了し、確定した権利行使結果について発表した。
新株予約権の発行総数は360,665,501個で、2020年8月12日～9月16日までに権利行使された本新株予約権の個数は、その76.0％に当たる274,212,191個で、払込総額は4,387,395,056円だった。
調達する資金は、ｅワラント証券の増資引受けにかかる資金、運転資金、M&Aなどに充当するとしている。《ST》
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