マーケット RSS

 

ＣＡＩＣＡ　ライツ・オファリングにより発行する第1回新株予約権の権利行使結果を発表

2020年9月24日 12:24

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:24JST ＣＡＩＣＡ---ライツ・オファリングにより発行する第1回新株予約権の権利行使結果を発表
ＣＡＩＣＡ<2315>は23日、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により発行する第1回新株予約権の権利行使期間が9月16日で終了し、確定した権利行使結果について発表した。

新株予約権の発行総数は360,665,501個で、2020年8月12日～9月16日までに権利行使された本新株予約権の個数は、その76.0％に当たる274,212,191個で、払込総額は4,387,395,056円だった。

調達する資金は、ｅワラント証券の増資引受けにかかる資金、運転資金、M&Aなどに充当するとしている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  2. 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテク株の買戻しに期待
  3. ワタベウェディングが再びストップ高、新婚世帯補助や筆頭株主・千趣会にJR東日本の出資など材料視
  4. パウエルFRB議長の証言内容に注目か
  5. 相場展望9月23日号　欧州発の世界株式大幅下落(9/21) 1.欧州でコロナ感染急拡大　2.大手金融機関の資金..
  1. アンジェスが久々に大きく動く、菅新首相発言や株主向け説明会が契機との見方
  2. NY株式：NYダウ509ドル安、新型ウイルス感染の再燃を警戒
  3. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  4. NY原油：小幅続伸、減産体制強化の思惑も
  5. 菅首相誕生! 菅銘柄とその落とし穴
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  4. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  5. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる

広告

写真で見るニュース

  • 新型「N-ONE Original」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • スイフトスポーツ（画像: スズキの発表資料より）
  • 太陽の活動が極大となった時（左・2014年4月）と極小になった時（右・2019年12月）の比較。2019年12月はソーラーサイクル25の始まりと考えられている。(c) NASA/SDO
  • 新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • ARナビゲーション（欧州仕様）（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
  • （画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望9月23日号　欧州発の世界株式大幅下落(9/21) 1.欧州でコロナ感染急拡大　2.大手金融機関の資金洗浄発覚　3.米国政治混乱で経済失速懸念

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (40)

「ルクミーバス位置情報」の画面イメージ。（画像: ユニファの発表資料より）

安心・安全・効率的な保育園インフラの創造

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体