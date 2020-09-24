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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新築住宅販売件数など

2020年9月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月14・15日分)
10:00　営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
14:30　全国百貨店売上高(8月)　-20.3％
14:30　東京地区百貨店売上高(8月)　-27.9％


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

グラフィコが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:4090円)

まぐまぐが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:810円)

トヨクモが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)

月例経済報告(9月)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(8月)　-3.50億NZドル　2.82億NZドル
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
17:00　独・IFO企業景況感指数(9月)　93.9　92.6
20:00　ブ・中銀四半期インフレ報告
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　8.25％　8.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　86万件
23:00　米・新築住宅販売件数(8月)　88.0万戸　90.1万戸


米・ムニューシン財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言

米・シカゴ連銀総裁が講演

欧・ECB経済報告

欧・欧臨時首脳会議(25日まで)

英・カーニー中央銀行総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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