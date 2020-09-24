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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月14・15日分)
10:00 営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(8月) -20.3％
14:30 東京地区百貨店売上高(8月) -27.9％
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
グラフィコが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:4090円)
まぐまぐが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:810円)
トヨクモが東証マザーズに新規上場(公開価格:2000円)
月例経済報告(9月)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(8月) -3.50億NZドル 2.82億NZドル
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
17:00 独・IFO企業景況感指数(9月) 93.9 92.6
20:00 ブ・中銀四半期インフレ報告
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 8.25％ 8.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 86万件
23:00 米・新築住宅販売件数(8月) 88.0万戸 90.1万戸
米・ムニューシン財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
米・シカゴ連銀総裁が講演
欧・ECB経済報告
欧・欧臨時首脳会議(25日まで)
英・カーニー中央銀行総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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