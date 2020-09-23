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*11:18JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アセンテック、ジャパンエン などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月23日 10:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3981> ビーグリー 2428900 278000 773.71% 24.59%
<4347> ブロメディア 12341400 1737660 610.23% 14.15%
<1569>* TPX-1倍 78160 14860 425.98% 0.76%
<6196> ストライク 503600 115000 337.91% 6.99%
<3050> DCM 3196600 745000 329.07% 12.18%
<9273> コーア商事H 85400 22940 272.28% 13.1%
<1476>* iSJリート 70891 22099.6 220.78% -1.9%
<1456>* 225ベア 101959 33018.8 208.79% 0.89%
<6016>* ジャパンエン 67400 22620 197.97% -7.12%
<1326>* SPDRゴール 42791 14854.6 188.07% -2.23%
<2120> Lifull 1390400 486420 185.84% -5.35%
<2562>* 上場ダウH 21330 7480 185.16% -1.95%
<8226> 理経 1636900 587880 178.44% 8.48%
<4399> くふうC 144100 52600 173.95% 6.52%
<3565>* アセンテック 813600 298400 172.65% 7.73%
<1591> J日経400 8294 3140.6 164.09% -0.67%
<1482> iシェアーズ 44518 16981 162.16% 0.12%
<1580>* 日経-1倍 35940 14046 155.87% 0.86%
<1542> 純銀信託 35119 13731.8 155.75% -7.74%
<7039> ブリッジ 84700 33820 150.44% 7.03%
<3776> ブロバンタワ 23701600 9650680 145.6% 15.64%
<3686> DLE 1208700 502160 140.7% 0.22%
<1571>* 日経インバ 475490 205103.2 131.83% 0.84%
<2040>* NYダウブル 16182 7001.4 131.13% -3.05%
<7353> KIYO 238300 103140 131.05% 0.36%
<1595> NZAMJリート 69320 30532 127.04% -0.4%
<4445> リビンテクノ 75500 34900 116.33% 8.46%
<4486>* ユナイト&グロウ 260200 122560 112.3% 11.92%
<1345> 上場Jリート 100100 47920 108.89% -1.21%
<6046> リンクバル 310000 152080 103.84% 6.41%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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