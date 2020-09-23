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出来高変化率ランキング（10時台）～アセンテック、ジャパンエン などがランクイン

2020年9月23日 11:18

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記事提供元：フィスコ


*11:18JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アセンテック、ジャパンエン などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月23日　10:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3981> ビーグリー　　　　 2428900 　278000　 773.71% 24.59%
<4347> ブロメディア　　　　12341400 　1737660　 610.23% 14.15%
<1569>* TPX-1倍　　　　78160 　14860　 425.98% 0.76%
<6196> ストライク　　　　　503600 　115000　 337.91% 6.99%
<3050> DCM　　　　　　　3196600 　745000　 329.07% 12.18%
<9273> コーア商事H　　　　85400 　22940　 272.28% 13.1%
<1476>* iSJリート　　　　70891 　22099.6　 220.78% -1.9%
<1456>* 225ベア　　　　　101959 　33018.8　 208.79% 0.89%
<6016>* ジャパンエン　　　　67400 　22620　 197.97% -7.12%
<1326>* SPDRゴール　　　42791 　14854.6　 188.07% -2.23%
<2120> Lifull　　　　1390400 　486420　 185.84% -5.35%
<2562>* 上場ダウH　　　　　21330 　7480　 185.16% -1.95%
<8226> 理経　　　　　　　　1636900 　587880　 178.44% 8.48%
<4399> くふうC　　　　　　144100 　52600　 173.95% 6.52%
<3565>* アセンテック　　　　813600 　298400　 172.65% 7.73%
<1591> J日経400　　　　8294 　3140.6　 164.09% -0.67%
<1482> iシェアーズ　　　　44518 　16981　 162.16% 0.12%
<1580>* 日経-1倍　　　　　35940 　14046　 155.87% 0.86%
<1542> 純銀信託　　　　　　35119 　13731.8　 155.75% -7.74%
<7039> ブリッジ　　　　　　84700 　33820　 150.44% 7.03%
<3776> ブロバンタワ　　　　23701600 　9650680　 145.6% 15.64%
<3686> DLE　　　　　　　1208700 　502160　 140.7% 0.22%
<1571>* 日経インバ　　　　　475490 　205103.2　 131.83% 0.84%
<2040>* NYダウブル　　　　16182 　7001.4　 131.13% -3.05%
<7353> KIYO　　　　　　238300 　103140　 131.05% 0.36%
<1595> NZAMJリート　　69320 　30532　 127.04% -0.4%
<4445> リビンテクノ　　　　75500 　34900　 116.33% 8.46%
<4486>* ユナイト&グロウ　　260200 　122560　 112.3% 11.92%
<1345> 上場Jリート　　　　100100 　47920　 108.89% -1.21%
<6046> リンクバル　　　　　310000 　152080　 103.84% 6.41%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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