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今日の注目スケジュール：全産業活動指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど

2020年9月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：全産業活動指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(9月)　47.2
09:30　サービス業PMI(9月)　45.0
09:30　総合PMI(9月)　45.2
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存3-5年)(日本銀行)
13:30　全産業活動指数(7月)　1.3 ％　6.1％
14:00　コンビニエンスストア売上高(8月)　-7.4％
14:30　黒田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会(オンライン形式)に出席、記者会見


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　0.25％　0.25％
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.56％　0.56％
16:30　独・製造業PMI(9月)　52.0　52.2
16:30　独・サービス業PMI(9月)　53.0　52.5
16:30　独・総合PMI(9月)　53.6　54.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　51.5　51.7
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　51.0　50.5
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　52.4　51.9
17:30　英・製造業PMI(9月)　54.3　55.2
17:30　英・サービス業PMI(9月)　57.0　58.8
17:30　英・総合PMI(9月)　56.9　59.1
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月22日まで1カ月間)　0.50％　0.58％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(9月)　80.2
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月)　0.36％　0.23％
22:15　米・FHFA住宅価格指数(7月)　0.4％　0.9％
22:45　米・製造業PMI(9月)　52.5　53.1
22:45　米・サービス業PMI(9月)　54.5　55.0
22:45　米・総合PMI(9月)　54.6


米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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