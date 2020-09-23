関連記事
*06:30JST 今日の注目スケジュール：全産業活動指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(9月) 47.2
09:30 サービス業PMI(9月) 45.0
09:30 総合PMI(9月) 45.2
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存3-5年)(日本銀行)
13:30 全産業活動指数(7月) 1.3 ％ 6.1％
14:00 コンビニエンスストア売上高(8月) -7.4％
14:30 黒田日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会(オンライン形式)に出席、記者会見
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 0.25％ 0.25％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.56％ 0.56％
16:30 独・製造業PMI(9月) 52.0 52.2
16:30 独・サービス業PMI(9月) 53.0 52.5
16:30 独・総合PMI(9月) 53.6 54.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 51.5 51.7
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 51.0 50.5
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 52.4 51.9
17:30 英・製造業PMI(9月) 54.3 55.2
17:30 英・サービス業PMI(9月) 57.0 58.8
17:30 英・総合PMI(9月) 56.9 59.1
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月22日まで1カ月間) 0.50％ 0.58％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(9月) 80.2
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月) 0.36％ 0.23％
22:15 米・FHFA住宅価格指数(7月) 0.4％ 0.9％
22:45 米・製造業PMI(9月) 52.5 53.1
22:45 米・サービス業PMI(9月) 54.5 55.0
22:45 米・総合PMI(9月) 54.6
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・ボストン連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：ブ週次景気動向調査、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など 9/22 06:30
- 今日の注目スケジュール：中1年物貸出金利、中5年物貸出金利、米家計純資産など 9/21 06:30
- 9/18の強弱材料 9/18 08:24
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 9/18 06:30
- 9/17の強弱材料 9/17 08:25
広告