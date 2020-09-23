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記事提供元：フィスコ
*02:45JST NY外為：ドル・円104円台後半、米財務省2年債入札低調も
米財務省は520億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.136％と過去最低。応札倍率は2.42倍と、前回6回入札平均の2.62倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接ビッドは52.5％。過去6回入札平均は53.2％だった。
結果は低調だったが米国債相場は堅調。ドル・円は105円08銭の高値から104円93銭へ反落した。《KY》
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