

*20:26JST 欧州為替：欧州株高もドル・円は上げ渋る

22日の欧州市場でドル・円は104円40銭台で推移。104円74銭まで買われた後に104円41銭まで反落。欧州諸国の株式は全般的に強い動きを見せておい、ユーロ安・米ドル高は一服したが、リスク選好的な円売りは引き続き抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は104円51銭から104円74銭、ユーロ・ドルは1.1724ドルから1.1504ドル、ユーロ・円は122円69銭から122円69銭。

■今後のポイント

・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性

・米中分断懸念

・米低金利政策の長期化

・NY原油先物（時間外取引）：高値40.26ドル 安値39.36ドル 直近値40.14ドル《MK》