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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ブ週次景気動向調査、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(秋分の日)
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・中古住宅販売件数(8月) 600万件 586万件
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月) -15.0 -14.7
27:00 ブ・貿易収支(週次)(9月20日まで1カ月間) 17.27億ドル
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・テスラが「バッテリーデー」開催
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
国連総会一般討論演説(29日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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