VANS×MoMAコラボスニーカー、モネ《睡蓮》＆ダリ《記憶の固執》などアートをプリント

VANS(ヴァンズ)は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)とコラボレーション。サルバドール・ダリやクロード・モネ、ワシリー・カンディンスキーといったMoMA所蔵アーティストをフィーチャーしたスニーカーやウェアなどが、2020年9月30日(水)にVANS ストア、一部のVANS取扱店、MoMA デザインストア(MoMA DESIGN STORE)にて発売される。

■VANS×MoMAコラボレーション第1弾

多彩なアートの永久収蔵品を誇るMoMAコレクションの中から、VANSがアートモチーフをセレクト。スニーカーをはじめ、Tシャツやフーディー、キャップなどのデザインに落とし込んだ。

■サルバドール・ダリ《記憶の固執》

現実と発明を融合させたシュルレアリスムのアーティスト、サルバドール・ダリの代表作《記憶の固執》は、VANSのスニーカー「オールドスクール ツイスト」にオン。ソールやフォクシングテープがねじ曲がったようなフォルムに、超現実的なアートが調和している。

■クロード・モネ《睡蓮》

印象派画家のクロード・モネが描いた《睡蓮》は、スニーカー「オーセンティック」をはじめ、フリースやキャップにも採用。柔らかい色彩で描かれた風景が、優しくアイテムを彩る。

■ワシリー・カンディンスキー《Orange》

「クラシック スリッポン」には、抽象芸術のパイオニアであるワシリー・カンディンスキーの《Orange》をプリント。抽象的なフォルムや記号的なモチーフがアッパー全体にあしらわれている。その他、同じく《Orange》をモチーフにした半袖Tシャツ、クルーネック、キャップも展開する。

■MoMAブランド仕様のチェッカーボードパターンも

加えて、VANSのアイコニックなチェッカーボードパターンをカラフルにアレンジした、MoMAブランドとのコラボレーションアイテムも用意。より快適な履き心地を追求した「コンフィクッシュ」シリーズから、「オールドスクール」や「エラ」といったスニーカーを展開する。目を引くチェッカーボードパターンに、グラフィカルなロゴが映える。

尚、2020年11月には第2弾のコラボレーションアイテムを発売予定だ。

【詳細】

VANS and MoMA

発売日:2020年9月30日(水)

展開店舗:VANS ストア、一部のVANS取扱店、MoMA デザインストア

※キッズ限定アイテムも展開。

※店舗により販売アイテムは異なる。

・VANS and MoMA コンフィクッシュ オールドスクール (MoMA)ブランド 9,500円+税

・VANS and MoMA コンフィクッシュ エラ (MoMA)ブランド 8,500円+税

・VANS and MoMA オールドスクール ツイスト サルバドール・ダリ 10,000円+税

・VANS and MoMA オーセンティック クロード・モネ 9,000円+税

・VANS and MoMA クラシック スリッポン ワシリー・カンディンスキー 9,000円+税