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【M&A速報：2020/09/18（1）】バンダイナムコHD、カナダの家庭用ゲーム開発会社を買収

2020年9月18日 12:36

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記事提供元：フィスコ


*12:36JST 【M&A速報：2020/09/18（1）】バンダイナムコHD、カナダの家庭用ゲーム開発会社を買収
■バンナムＨＤ<7832>、家庭用ゲーム開発などのカナダReflector Entertainmentを買収

■南都銀行<8367>、投資子会社「南都キャピタルパートナーズ」設立

■渡辺パイプ、住宅事業者と金融機関を繋ぐ住宅ローンプラットフォーム提供のiYellに出資

■変革エンジニアリングサービス提供のSOLIZE、子会社2社を吸収合併

■参天製薬<4536>、点眼薬開発販売の米Eyevance社を買収

■フリービット<3843>、子会社のフリービットEPARKヘルスケアとアルクの全保有株式を譲渡

■東大発ロボット開発ベンチャーのキビテク、ウイルテック<7087>などから資金調達を実施

■アイナボHD<7539>、関東を中心にタイル工事事業展開の中央窯業を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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