ＦＲＯＮＴＥＯ　大幅に3日ぶり反発、ロゼッタと言語処理AIの連動に向け業務提携契約で基本合意／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:08JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 756 +36
大幅に3日ぶり反発。ロゼッタ<6182>と言語処理AIの連動に向け業務提携契約に関する基本合意書を締結したと発表している。両社の技術を連動させ、建設業向け多機能ウェアラブルデバイスでの安全管理や危険察知、事故防止機能の実装を試みる。また、医療機関向け多機能ウェアラブルデバイスでの会話記録の分析と診断支援機能、AIを活用した一部非定型業務の自動化などを目指す。ロゼッタ株も堅調に推移している。《HH》
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