

*17:39JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円99銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付151円97銭 高値152円05銭 安値151円96銭 引け151円99銭

売買高総計12856枚

2年 416回 -0.145％

5年 144回 -0.110％

10年 359回 0.015％

20年 173回 0.395％

債券先物12月限は、151円97銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利強含み推移を受けてやや売られ、151円96銭まで下げた。その後、円高推移や、日銀が実施した国債買い入れオペで5-10年がやや強かったことから買いが優勢になり、152円05銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は0.68％、30年債は1.43％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.21％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.56％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・7月貿易収支（6月：+212億ユーロ）

・21:30 米・8月小売売上高（前月比予想：+1.0％、7月：+1.2％）

・21:30 カナダ・8月消費者物価指数（前年比予想：+0.4％、7月：+0.1％）

・23:00 米・9月NAHB住宅市場指数（予想：78、8月：78）

・23:00 米・7月企業在庫（前月比予想：+0.1％、6月：-1.1％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

・05:00 米・7月対米証券投資収支（6月：ネット長期有価証券+1130億ドル）《KK》