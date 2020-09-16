マーケット RSS

 

16日の日本国債市場概況：債券先物は151円99銭で終了

2020年9月16日 17:39

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:39JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円99銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円97銭 高値152円05銭 安値151円96銭 引け151円99銭
売買高総計12856枚

2年 416回 -0.145％
5年 144回 -0.110％
10年 359回 0.015％
20年 173回 0.395％

債券先物12月限は、151円97銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利強含み推移を受けてやや売られ、151円96銭まで下げた。その後、円高推移や、日銀が実施した国債買い入れオペで5-10年がやや強かったことから買いが優勢になり、152円05銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.68％、30年債は1.43％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.21％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.56％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・7月貿易収支（6月：+212億ユーロ）
・21:30　米・8月小売売上高（前月比予想：+1.0％、7月：+1.2％）
・21:30　カナダ・8月消費者物価指数（前年比予想：+0.4％、7月：+0.1％）
・23:00　米・9月NAHB住宅市場指数（予想：78、8月：78）
・23:00　米・7月企業在庫（前月比予想：+0.1％、6月：-1.1％）
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）
・03:30　パウエル米FRB議長会見
・05:00　米・7月対米証券投資収支（6月：ネット長期有価証券+1130億ドル）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：伸び悩みで37.26ドル、需給改善は期待されず
  2. 相場展望9月16日号　『日経平均は、米株の下落に逆行して株高』の理由　ソフトバンクGは英アーム全株売却で株高
  3. NY原油：大幅反発で38.28ドル、供給減少を想定した買いが入る
  4. コロナ禍でのREIT市場　今後の行方は
  5. レーザーテックは「社長メッセージ更新」から動意が強まり再び値幅高
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. ソフトバンクGが多額の米株オプションを取得　オプション取引とは?
  4. NY原油：伸び悩みで37.26ドル、需給改善は期待されず
  5. 積水ハウスが自社株買いの「枠」を縮小し上限株数は現在の700万株を300万株に
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  4. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  5. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる

広告

写真で見るニュース

  • ARナビゲーション（欧州仕様）（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
  • （画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 音声解析AI電話「MiiTel（ミーテル）」の自動文字起こしイメージ。（画像: レブコムの発表資料より）
  • ウシオ電機が開発した紫外線装置「Care222」（画像: ウシオ電機の発表資料より）
  • 新型「LS」（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望9月16日号　『日経平均は、米株の下落に逆行して株高』の理由　ソフトバンクGは英アーム全株売却で株高

東京都内のローソンで商品を受け取るウーバーイーツの配達員（ローソン発表資料より）

ローソン、ウーバーイーツを新たに10道県で導入　17日から

コロナ禍でのREIT市場　今後の行方は

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体