

*13:00JST 【M&A速報：2020/09/16（1）】三井住友FG、医療系アプリ「MyHospital」提供のプラスメディを買収

■三井住友FG<8316>、医療系アプリ「MyHospital」提供のプラスメディを買収

■VCのインクルージョン・ジャパン、100億円規模の2号ファンド組成準備を開始 元APの村上大輔氏が取締役に加入

■共同印刷、子会社の共同日本写真印刷を完全子会社化 商号を「共同印刷マーケティングソリューションズ」に変更

■30分以内に商品が届くデジタルコンビニ「QuickGet」運営のレキピオ、総額1.7億円の資金調達を実施

■八十二地域産業グロースサポート2号ファンド、小規模葬・家族葬事業のつばさ公益社に出資

■菊池製作所<3444>、持ち分法適用関連会社でハルバッハモーター実用化を目指すマグネイチャーに追加出資し子会社化

■NTT都市開発、プレミア投資法人<8956>の資産運用子会社プレミア・リート・アドバイザーズを株式交換により完全子会社化

■Link-U<4446>、サービス事業者マッチングプラットフォーム運営のリベラルマーケティングを買収

■フェローテク<6890>、半導体ウェーハ事業の中国子会社FTHW株60％を中国の地方政府などに約296億円で譲渡 中国株式市場上場を目指す

■大戸屋HD<2705>、臨時株主総会を11月上旬に開催へ

■サトーHD<6287>傘下でインライン・デジタル・プリンティング技術開発の英DataLase、MBOを実施

■サンフロンティア不動産<8934>、ホテル開発事業を子会社サンフロンティアホテルマネジメントに承継

■日本政策投資銀行、インキュベイトファンド5号投資事業有限責任組合に出資

■オリックス<8591>、米Boston Capitalから低所得者用住宅税額控除(LIHTC)を投資対象とする運用資産を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》