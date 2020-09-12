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NY外為：ドル・円じり高、ダウ200ドル超高

2020年9月12日 01:30

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記事提供元：フィスコ


*01:30JST NY外為：ドル・円じり高、ダウ200ドル超高
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NY外為市場ドル・円は株高に連れ106円09銭から106円21銭まで上昇した。ユーロ・円は125円87銭から125円60銭へ軟化。リスク選好の円売りと、ユーロ売りが交錯。ユーロ・ドルは1.1858ドルから1.1827ドルまで弱含んだ。

米10年債利回りは朝方発表された消費者物価指数が予想を上回りいったん0.69％まで上昇後、0.67％まで低下。ダウ平均株価は200ドル超高で推移した。《KY》

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