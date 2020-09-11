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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、英鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(8月) -0.5％ -0.9％
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) -47.6
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) -52.3
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(7月) 4.2％ 9.3％
15:00 英・商品貿易収支(7月) -51.16億ポンド
15:00 独・CPI(8月) -0.1％ -0.1％
21:00 印・鉱工業生産(7月) -11.9％ -16.6％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(7月) -12.1％
21:30 米・消費者物価コア指数(8月) 1.6％ 1.6％
27:00 米・財政収支(8月) -630億ドル
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・欧財務相非公式理事会(12日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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