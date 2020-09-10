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記事提供元：フィスコ
*08:38JST 9/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27940.47、+439.58）
・ナスダック総合指数は上昇（11141.56、+293.87）
・シカゴ日経225先物は上昇（23185、大阪比+215）
・1ドル106円10-20銭
・SOX指数は上昇（2169.61、+61.00）
・VIX指数は低下（28.81、-2.65）
・原油先物は上昇（38.05、+1.29）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23032.54、-241.59）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白
留意事項
・機械受注（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・中古車販売（8月）
・オフィス空室率（8月）
・中国新車販売（8月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会
・ラガルドECB総裁が会見
・米生産者物価指数（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》
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