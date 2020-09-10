

*08:38JST 9/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27940.47、+439.58）

・ナスダック総合指数は上昇（11141.56、+293.87）

・シカゴ日経225先物は上昇（23185、大阪比+215）

・1ドル106円10-20銭

・SOX指数は上昇（2169.61、+61.00）

・VIX指数は低下（28.81、-2.65）

・原油先物は上昇（38.05、+1.29）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23032.54、-241.59）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・機械受注（7月）

・対外対内証券投資（先週）

・中古車販売（8月）

・オフィス空室率（8月）

・中国新車販売（8月）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会

・ラガルドECB総裁が会見

・米生産者物価指数（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》