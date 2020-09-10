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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ECBが政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(7月) 2.0％ -7.6％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(8月) 2.77
16:00 ソニーがESG/テクノロジー説明会を開催
＜海外＞
16:00 トルコ・失業率(6月) 12.9％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(9月7日まで1カ月間) 0.5％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(9月) 1.46％
20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
21:00 ブ・小売売上高(7月) 8.0％
21:30 米・生産者物価コア指数(8月) 0.3％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 88.1万件
23:00 米・卸売在庫(7月) -0.1％ -0.1％
中・元建て新規貸出額(8月、15日までに) １兆2650億元 9927億元
中・マネーサプライ(8月、15日までに)
中・資金調達総額(8月、15日までに) 2兆5700億元 1兆6940億元
欧・ECB総裁が独連銀のイベントで講演(オンライン)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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