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今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ECBが政策金利発表、米新規失業保険申請件数など

2020年9月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ECBが政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(7月)　2.0％　-7.6％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(8月)　2.77
16:00　ソニーがESG/テクノロジー説明会を開催


＜海外＞
16:00　トルコ・失業率(6月)　12.9％
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.75％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(9月7日まで1カ月間)　0.5％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(9月)　1.46％
20:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
21:00　ブ・小売売上高(7月)　8.0％
21:30　米・生産者物価コア指数(8月)　0.3％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　88.1万件
23:00　米・卸売在庫(7月)　-0.1％　-0.1％


中・元建て新規貸出額(8月、15日までに)　１兆2650億元　9927億元

中・マネーサプライ(8月、15日までに)

中・資金調達総額(8月、15日までに)　2兆5700億元　1兆6940億元

欧・ECB総裁が独連銀のイベントで講演(オンライン)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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