

*12:41JST アンジェス---新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチン第1・2相臨床試験開始

アンジェス<4563>は8日、新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチンの大阪大学医学部付属病院での第1・2相臨床試験を予定通り開始したと発表。

試験の目的は最適な接種間隔および接種回数等を検討する。ワクチン開発は計画通り進んでおり、接種完了後、経過観察を経て、大阪市立大学医学部付属病院および大阪大学医学部付属病院での第1・2相臨床試験成績を総合的に判断する速報結果を、2020年第4四半期に公表する予定。

試験概要は、健康成人志願者を対象とした、筋肉内接種における治験薬の安全性及び免疫原性の評価。目標症例数は30例。《ST》