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【M&A速報：2020/09/08（1）】ウエルシアHD、上新電機からドラッグストア6店舗を譲り受け

2020年9月8日 12:33

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記事提供元：フィスコ


*12:33JST 【M&A速報：2020/09/08（1）】ウエルシアHD、上新電機からドラッグストア6店舗を譲り受け
■ウエルシアHD<3141>、上新電機<8173>からドラッグストア「マザーピア」6店舗を譲り受け

■「DMMぱちタウン」運営のDMM.com、パールマーケティングソリューションズからポイントシステム「パールコロン」事業などを譲り受け

■株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」運営の日本クラウドキャピタル、総額約8.5億円の資金調達を実施

■東北で起業支援などのMAKOTO、M&Aアドバイザリー事業展開のBIZVALをグループ化

■生理用品ブランド「Nagi」提供のBLAST、ANRIなどから資金調達を実施

■LSIメディエンス、非臨床事業を分社化

■日本ラッド<4736>、アグリーメントからデータ統合アプリケーション「Attack Board」事業を譲り受け

■伊藤忠商事<8001>、医療マーケティング事業のフェーズワンと資本業務提携　医療・ヘルスケア業界向けDX支援事業に参入

■電源開発<9513>、台湾嘉恵電力の全保有株式を共同事業者のアジアセメント社に譲渡

■DLE<3686>、米国CAAグループでセレブ主導のD2C事業やスタートアップスタジオ展開のCreative Labs社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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