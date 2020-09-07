青森銀行、みちのく銀行「経営統合を前提とした協議は行っていない」

■7日朝8時30分、東証適時開示で発表

青森銀行<8342>(東1)、みちのく銀行<8350>(東1)は9月7日朝8時30分、東証適時開示に「一部報道について」を発表し、2019年10月28日付で包括的連携の検討開始を発表したが、経営統合を前提とした協議は行っておらず、既に公表済みの取組みを除いては、当行として決定した事実はないとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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